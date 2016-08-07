Severe Thunderstorm Warning in Effect for Teton County

(Jackson, Wyo.) - The National Weather Service Riverton Office just released a notice that a severe thunderstorm warning is in effect for central Teton County until 11:45 a.m.
Here is the full warning:
SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... CENTRAL TETON COUNTY IN NORTHWESTERN WYOMING...
* UNTIL 1145 AM MDT
* AT 1056 AM MDT...A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MOUNT MORAN... OR 12 MILES NORTHEAST OF ALTA...MOVING NORTHEAST AT 30 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS...SIDING...AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... MORAN BAY AROUND 1100 AM MDT. COLTER BAY VILLAGE AROUND 1110 AM MDT. SOUTH ENTRANCE AROUND 1135 AM MDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE JACKSON LAKE LODGE...LEEKS LODGE...FLAGG RANCH VILLAGE...LIZARD CREEK CAMPGROUND...PHANTUM CAMPSITE...JENNY LAKE LODGE AND SIGNAL MOUNTAIN LODGE. HAIL...1.00IN WIND...60MPH
* AFFECTED AREAS: TETON
Instructions:
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE`S LEADING KILLERS. REMEMBER...IF YOU CAN HEAR THUNDER...YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. IF ON OR NEAR WATER...GET AWAY AND MOVE INDOORS OR INSIDE A VEHICLE. REMEMBER...LIGHTNING CAN STRIKE OUT TO 15 MILES FROM THE PARENT THUNDERSTORM. IF YOU CAN HEAR THUNDER...YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. MOVE TO SAFE SHELTER NOW! DO NOT BE CAUGHT ON THE WATER IN A THUNDERSTORM.
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